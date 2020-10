Ischgl-Bericht: Die Abrechnung folgt im Landtag

„Früh von Fehlentscheidungen gewusst“

Die Liste Fritz sieht in dem Bericht der Untersuchungskommission eine „Anhäufung von Fehlentscheidungen. Diese lassen sich nicht mit vier Bauernopfern aus der Verwaltungsebene aus der Welt schaffen“, so Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider. Die Neos forderten erneut den Rücktritt von LR Tilg: „Obwohl LH Platter und LHStv. Felipe schon früh von untragbaren Fehlentscheidungen wussten, haben sie ihm den Rücken gestärkt“, so Dominik Oberhofer.