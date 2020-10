Kurz: „Zweiter Lockdown muss verhindert werden“

„Licht am Ende des Tunnels“

Der Herbst und Winter würden sehr herausfordernd werden, so Kurz. Es zeige sich aber, dass seine Einschätzung, dass es „Licht am Ende des Tunnels“ gebe und man die Pandemie bis Sommer 2021 bewältigt habe, „zunehmend realistisch“ sei. In weiten Teilen Europas gebe es jedoch derzeit eine Verschlechterung der Situation. So gebe es etwa massive Steigerungen der Infektionsraten in Ungarn, Großbritannien, Belgien, den Niederlanden und anderen Staaten.