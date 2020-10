Regierung diskutiert über zusätzliche Maßnahmen

Spekulationen gehen in Richtung private Feiern und Sperrstunde

Spekuliert wurde zuletzt, dass zumindest in orangen Regionen auf der Corona-Ampel die Zehn-Personen-Beschränkung für private Feiern auf fünf Personen reduziert werden könnte und die derzeit in Vorarlberg, Tirol und Salzburg auf 22 Uhr vorverlegte Sperrstunde in Lokalen österreichweit kommen könnte. Einzelmaßnahmen werden von Regierungsseite aber weiterhin ebenso wenig bestätigt wie die möglicherweise verlängerten Herbstferien in den orangen Bezirken.