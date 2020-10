Nach Ischgl-Bericht kommen erste Neuerungen

Neue Landesdirektion für Gesundheit

Als zweites wird eine neue Landesdirektion für Gesundheit gegründet, erklärte Platter. „Damit werden zukünftig alle fachlichen und rechtlichen Belange des Gesundheitswesens gebündelt und unter eine einheitliche Führung gestellt.“ Wer dieser Direktion vorstehen wird, ist noch unklar. Mit an Bord in der dazugehörigen Expertengruppe ist jedenfalls der Infektiologe Günter Weiss, der erst kürzlich aus der Corona-Ampel-Kommission ausgestiegen war. Weiters dabei sein sollen Vertreter der Ärztekammer, der Gesundheitskasse sowie weitere medizinische Experten. Weiss betonte, dass „die Infektion uns nicht verlassen“ werde und auch in Zukunft nicht ausgeschlossen sei, dass andere Infektionen neu hinzukommen.