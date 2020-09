Neue Corona-Maßnahmen: Empfindliche Strafen drohen

Ab Montag gelten in Österreich neue Verschärfungen bei den Maßnahmen im Kampf gegen die stetig steigenden Corona-Zahlen. Wer sich dann nicht an die neuen Vorschriften für private Zusammenkünfte oder in der Gastronomie hält - Feiern in Innenräumen werden auf zehn Personen begrenzt, die Sperrstunde von 1 Uhr gilt künftig auch für geschlossene Veranstaltungen (siehe Video oben) -, muss mit empfindlichen Strafen rechnen, wie das Innenministerium am Freitag betonte. Die dazu passende Verordnung soll „zeitnah“ fertig werden.