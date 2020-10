MAN-Werk in Steyr steht heute drei Stunden still

Ab 12.30 Uhr Protestkundgebung am Stadtplatz

Von dort setzt sich der Tross in Bewegung, ehe um 12.30 Uhr die Protestkundgebung am Stadtplatz stattfindet, bei der neben Bürgermeister Gerald Hackl die Betriebsräte Thomas Kutsam und Erich Schwarz, sowie SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und die Gewerkschafter Rainer Wimmer, Barbara Teiber und Johann Kalliauer das Wort ergreifen werden. Drei Stunden steht die Produktion in Steyr aufgrund des Warnstreiks heute still.