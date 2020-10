Finale: Ainedter fordert Freispruch für Grasser

Ainedter betonte, nur ein Freispruch von allen Anklagepunkten könne das Ergebnis dieser Hauptverhandlung sein. Die Anklage sei von Anfang an auf „tönernen Füßen“ gestanden. Die Anklageschrift sei voller Unterstellungen, es sei der Staatsanwaltschaft darum gegangen, Grasser als „Harry Potter der Privatisierungen“ darzustellen. Die Ausführungen der Oberstaatsanwälte in ihrem Schlussplädoyer am Dienstag seien „Schall und Rauch“ gewesen.