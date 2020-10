19 Neuerkrankungen: 12 davon in Kindergarten

Wie das Land am Sonntag bekannt gab, stieg die Zahl an Coronaerkrankten. Von gestern auf heute, Sonntag, wurden 250 Tests gemacht. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle lautet 989, 811 sind davon wieder genesen.Sieben Infizierte sind hospitalisiert, fünf davon befinden sich in stationärer, zwei in intensivmedizinischer Behandlung.