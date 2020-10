Französische Gastwirte protestieren mit Kochtöpfen

Schließungen auch in Paris möglich

Die monatelange Ausgangssperre und Schließungen von Restaurants im Frühjahr hatten die Gastronomie des Landes erheblich unter Druck gesetzt. In Paris droht wegen der angespannten Corona-Lage die neuerliche Schließung von Lokalen. In der Hauptstadt und den Vorstädten habe sich die Situation zuletzt rapide verschlechtert. Bisher gilt die „maximale Alarmstufe“ im französischen Überseegebiet Guadeloupe und in Marseille.