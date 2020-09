Mehr als 16.000 Neuinfektionen in Frankreich

In Frankreich haben sich innerhalb von nur 24 Stunden mehr als 16.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Mittwochabend seien 16.096 neue Infektionsfälle registriert worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Donnerstagabend mit. Das ist ein neuer Rekord seit der Einführung von großflächigen Tests auf das neuartige Coronavirus. Die Zahlen steigen in ganz Europa derzeit wieder massiv an, auch Großbritannien meldete am Donnerstag ein Allzeithoch mit 6634 Neuinfektionen.