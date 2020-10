Osttirol: Grüne Ampel, aber rot auf der Reisekarte

Es sei schließlich nicht nachvollziehbar, dass der Bezirk Lienz trotz niedriger Infektionszahlen und grüner Corona-Ampelfarbe mit dem schwerer getroffenen Nordtirol in einen Topf geworfen wird. „Wir sind topographisch abgeschnitten, haben keine Autobahnen oder Flughäfen, die Infektionsgefahr ist dadurch viel geringer“, so Theurl. Zudem sei man Kärnten sowieso viel näher verbunden. „Wir sind eine wirtschaftliche Einheit mit Oberkärnten. 2000 Menschen pendeln täglich nach Lienz in die Arbeit.“