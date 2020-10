Wen Corona am härtesten trifft: Die Corona-Krise und ihre Folgewirkungen. Der jetzt veröffentlichte Teil einer Studie von Wirtschaftsforschungsinstitut und IHS wirft vor allem ein Schlaglicht auf jene, die Corona am härtesten trifft. Das sind besondes die aktuell 409.000 Arbeitslosen, 74.000 mehr als vor einem Jahr. Die Wirtschaftsforscher gestehen zu, dass es der Regierung insgesamt gelungen sei, die Einkommensverluste der Arbeitnehmer in Grenzen zu halten. Im Einzelfall aber habe die Krise Menschen an die Grenze der Existenz gebracht. Und, so WIFO-Chef Badelt, „die muss man auffangen“. Da hoffen wir, dass dies auch wirklich gelingt.