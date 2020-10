„Hassrede“: Facebook sperrt Schnedlitz-Rede

Der Generalsekretär hatte in einer Rede angezweifelt, dass tatsächlich Kinder aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria in die EU geholt würden, sondern 1,90 Meter hohe Männer mit Bärten, die „bei uns schon einiges am Kerbholz angerichtet haben“. Zudem hatte er gefordert, dass kein Cent Steuergeld ins Ausland gehen dürfe sowie, dass es zu keiner Zuwanderung nach Österreich mehr kommen dürfe. Der Regierung warf er vor, Zuwanderer und „Asylanten“ zu Tausenden ins Land zu holen.