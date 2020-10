Alle acht Sekunden neue Android-App mit Malware

Mehr als zwei Millionen Android-Apps mit Malware und damit durchschnittlich mehr als 11.000 Apps pro Tag konnten die Spezialisten in den ersten sechs Monaten des Jahres identifizieren. Auch bei mobiler Schadsoftware setzen Cyberkriminelle demnach vermehrt auf sogenannte Dropper. Dahinter verbirgt sich eine Installationsdatei für eine Android-App, erst im zweiten Schritt wird ein bösartiges „Android Package“ nachgeladen und installiert. So schützten Angreifer den Schadcode vor der Erkennung, denn dieser sei in der Regel sehr aufwändig herzustellen und somit teuer, erläutert G Data in einer Mitteilung. Ein weiterer Vorteil: Die schädlichen Apps lassen sich gezielt auf unterschiedliche Zielgruppen abstimmen, etwa als Spiel oder als App für Fotobearbeitung.