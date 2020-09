GAK siegt im Derby - aber Zittern um Elsneg

Ohne gelernten Stürmer ging der GAK mit Harrer als Solospitze in die Partie. Bemerkt hat man das in der ersten Halbzeit nicht, Top-Chancen fanden beide Teams vor. Nicht im Grazer Tor musste gleich mehrmals in höchster Not retten. Auf der Gegenseite klopfte Kapitän Perchtold (26.) bei einem Freistoß am Lattenkreuz an, nach einem Harrer-Kopfball klärte Umjenovic auf der Linie. Trotzdem ging es torlos in die Pause.