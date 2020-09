Golf-Legenden adeln Turnier am steirischen Murhof

Nachdem die heurige Legends-Tour dem Corona-Virus zum Opfer fiel, will man im kommenden Jahr wieder groß durchstarten. Der Termin für das Turnier am Murhof wurde bereits fixiert - von 5. bis 9. Mai 2021 wird bei den „Riegler & Partner Legends“ die Europasaison eröffnet. „Gerade die Golf-Legenden sind ein wichtiges Zugpferd, um Golf für ein noch breiteres Publikum zu öffnen“, ist ÖGV-Präsident Peter Enzinger überzeugt. Schon bisher zählte der Golfsport zu den sportlichen Gewinnern der Corona-Krise. „Wir haben bis jetzt einen Zuwachs von 10.000 neuen Spielern in diesem Jahr“, ist Enzinger stolz.