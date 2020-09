Helfer brauchen Hilfe: Ehrenamtliche gesucht

Die Vinzenzgemeinschaft Eggenberg in Graz ist eine der tragenden Säulen unseres Sozialsystems - und das mittlerweile in ganz Österreich. In den Einrichtungen der Vinziwerke werden täglich rund 1400 Menschen mit Essen versorgt und 450 Personen finden eine Unterkunft. Doch nun brauchen die Helfer selbst dringend Hilfe.