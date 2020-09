Harry und Meghan dementieren Reality-Gerüchte

Fast hat es so ausgesehen, als würden Prinz Harry und Herzogin Meghan in Kürze als so etwas wie die „Royal Lugners“ über die Bildschirme flimmern. Doch es wird anscheinend nicht dazu kommen, dass wir die Familie von Prinz Harry dabei beobachten werden dürfen, wie sie sich zanken und Klein-Archie mit dem Kinderwagen durch den Park ihres Anwesens schieben, während Labrador „Pula“ hechelnd um sie herumläuft.