Behörden im Corona-Einsatz: Über 7700 Kontrollen

Wie berichtet, war die Polizei am Wochenende in ganz Österreich verstärkt zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Einsatz. Vor allem in Lokalen und Veranstaltungsstätten - insgesamt genau 7733 - „haben Polizistinnen und Polizisten die Einhaltung der Sperrstunde sowie der Abstandsregeln kontrolliert“, resümierte Innenminister Karl Nehammer am Montag.