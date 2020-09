Partyszene pfeift weiter auf Anti-Virus-Maßnahmen

Angesichts der verschärften Maßnahmen wegen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus, die sich laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober weiterhin auf einem „zu hohen Niveau“ befinden, haben in der Nacht auf Samstag in der Stadt Wien Polizei-Schwerpunktkontrollen in der Partyszene stattgefunden - mit ernüchternden Resultaten! Die Exekutive war zu zwei Groß-Diskotheken im Bezirk Favoriten, wo die Zahl neuer Fälle stets besonders hoch war, ausgerückt. Vorgefunden wurden völlig überfüllte Räumlichkeiten mit bis zu 400 tanzenden Gästen, von denen kaum jemand einen Mund-Nasen-Schutz trug. Viele verhielten sich zudem aggressiv gegenüber den einschreitenden Beamten.