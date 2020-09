Bande lieferte gefälschte Ware an Luxus-Geschäfte

„Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt“ - in diesem Fall geht es um angebliche Marken-Lederwaren, mit denen eine Bande Millionen machte. Sieben verdächtige Produktpiraten wurden in Norditalien verhaftet. Die Fälscher belieferten nachweislich auch Luxus-Geschäfte in Österreich. Weitere Ermittlungen laufen.