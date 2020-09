Ohne Schwimmboje jetzt nicht mehr ins Freiwasser!

Zwar hat es draußen noch immer sommerliche 26 Grad, doch das Schwimmen in Seen oder in der Donau sollte man nicht unterschätzen. Die aktuelle Wassertemperatur der Donau beträgt derzeit rund 20 Grad, was zwar zum Abkühlen super, zum Schwimmen auf Dauer aber recht kalt ist. Wer nun ins Wasser geht, sollte dies nicht ohne Neoprenanzug tun. Zusätzlich empfehlen wir eine Schwimmboje. Diese kann im Notfall dafür sorgen, dass Sie über Wasser bleiben, wenn Ihnen beim Schwimmen die Energie ausgeht. Leider gibt es auch in Österreich jährlich rund 40 Personen, die in heimischen Gewässern ertrinken. Wer eine Schwimmboje mit sich führt, kann dies verhindern.