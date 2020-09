EU-Kommission setzt auf rigorose Abschiebungen

Dauer-Streitthema Flüchtlingsverteilung

In der Vergangenheit waren jedoch ähnliche Versuche gescheitert, weshalb es derzeit noch offen ist, ob der Plan eine Chance hat, umgesetzt zu werden. Die EU streitet seit Jahren über eine gemeinsame Linie in der Asyl- und Migrationspolitik. Der Knackpunkt war dabei immer die verpflichtende Verteilung von Flüchtlingen auf alle EU-Staaten. Am Dienstag hatte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) die Flüchtlingsverteilung in der EU noch als „gescheitert“ bezeichnet.