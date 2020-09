Wiener Digitalkonferenz findet heuer online statt

In Zeiten der Pandemie sind Großveranstaltungen kaum umsetzbar, weshalb heuer zahlreiche Events der IT-Branche als reine Online-Veranstaltung stattfinden. So auch die Digital Days 2020 der Stadt Wien, die am 30. September und 1. Oktober als Streaming-Event über die Bühne gehen. Es steht unter dem Motto „Digitale Hauptstadt der Menschen“.