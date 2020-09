Grazer machen ihre Stadt fit für die Zukunft

Der wohl spektakulärste Beitrag mit dem Titel „Eve or Adam or What?“ stammt von Markus Wilfling und dem studio Asynchrome (Marlene Leitner und Michael Schitnig), die großes Kino in der Grazer Augartenbucht bieten. Auf einer künstlich hochgezogenen Wasserwand über der Mur entwickelt sich in faszinierenden Projektionen eine Geschichte des Lebens in einer vielschichtigen Erzählung von Befruchtung in geheimnisvollen Wasserwelten. Noch bis zum 20. Oktober kann man allabendlich ab 20 Uhr dem beeindruckenden Schauspiel folgen.