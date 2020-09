Vize-BM Anzengruber: „Wir müssen schneller testen“

Die Sommersaison war in Tirol sehr erfolgreich. Davon abgekoppelt müsse man jedoch den Städtetourismus sehen. „Städtetourismus funktioniert anders. Wir haben in Innsbruck einen traditionell hohen Anteil an Gästen aus Übersee oder Asien, die komplett weggebrochen sind. Die Innsbrucker Beherbergungsbetriebe verzeichneten im August ein Minus von 38,7% im Vergleich zum August 2019“, erklärt Vizebürgermeister Johannes Anzengruber, der auch für den Tourismus in Innsbruck politisch verantwortlich ist.