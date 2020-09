„Datenschleuder“: Tesla erhält „Big Brother Award“

Um diese „Überwachungsorgie“ zu legitimieren, lasse sich Tesla in seinen Geschäftsbedingungen „quasi unbegrenzt“ Rechte einräumen, so die Kritik. So erklärten sich Nutzer etwa „mit der Übermittlung von Informationen von Ihnen, über Sie oder über Ihre Nutzung (…) in Länder außerhalb Ihres Wohnsitzlandes, einschließlich der USA, einverstanden.“ Der frühere schleswig-holsteinische Datenschutzbeauftragte Thilo Weichert bezeichnete Tesla in seiner Laudatio daher als „dauernd aktive Datenschleuder mit Langzeitgedächtnis“ und als „Fall für die Datenschutzbehörden“.