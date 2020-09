USA drohen UNO-Staaten mit „Konsequenzen“

„Falsche Behauptungen“ aus Washington

Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hatte am Samstag erklärt, die angedrohte Wiedereinführung von Sanktionen beruhe auf „falschen Behauptungen“. Den USA sei bewusst, dass sie die Sanktionen nicht wieder in Kraft setzen könnten, sagte Zarif in einem Interview mit dem iranischen Fernsehen.