Trump will Snapback gegen Iran aktivieren

USA bei dem Thema im UNO-Sicherheitsrat weitgehend isoliert

Dem mächtigsten UNO-Gremium steht nun eine Zerreißprobe bevor. Die Amerikaner sind der Auffassung, dass für den Snapback die Nennung der USA in der UNO-Resolution ausreicht, die das Atomabkommen in internationales Recht übersetzt. Die meisten Länder im Sicherheitsrat und auch die EU sehen das aber anders. Ein am Freitag mit nur zwei von 15 Ja-Stimmen abgeschmetterter Vorschlag der Amerikaner für eine Verlängerung des Waffen-Embargos für den Iran zeigte, dass die USA bei dem Thema im Sicherheitsrat weitgehend isoliert sind. Westliche Diplomaten kündigten an, dass viele Staaten einen von den USA ausgelösten Snapback faktisch ignorieren könnten.