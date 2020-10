Elite Atlas Aero: Wenns mal wieder länger dauert

Gefälliger, basslastiger Klang

Klanglich hinterlässt das Elite Atlas Aero einen guten Eindruck. Es liefert standardmäßig einen ausgewogenen, eher bassbetonten Sound und stellt beim Spielen druckvolles Geballer und Dialoge gleichermaßen sauber dar. Die Lautstärkereserven sollten genügen, als extrem laut kann man das Elite Atlas Aero aber nicht bezeichnen. Die Höhen - durchaus klar in der Darstellung - wird sich manch einer vielleicht noch etwas in den Vordergrund holen wollen, was in der zugehörigen Treiber-Software reibungslos klappt.