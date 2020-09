Hilferuf von Eltern: „Kinder werden schikaniert“

Nicht nur manchen Kindern gegenüber habe die Lehrperson „ihr wahres Gesicht“ gezeigt, sondern auch deren Eltern gegenüber. „Wir haben oft ein persönliches Gespräch mit ihr gesucht. Doch sie wurde auf Anhieb böse, wir fühlten uns wie kleine Kinder und haben mit Tränen in den Augen die Flucht ergriffen“, sagen die betroffenen Eltern. Ständig habe sie betont, dass unsere Kinder an allem Schuld seien. „Das hat Zweifel in uns ausgelöst“, so die Mütter.