Klimawandel trifft die Naturparke ins Herz

Naturparke-Bewohner als Fundament für Erfolg

Hier leisten vor allem die Naturparkspezialitäten-Partner wertvolle Arbeit: „Wir bieten Interessierten an, uns bei der alltäglichen Arbeit über die Schulter zu schauen. Dazu gehören etwa Brotbacken oder das Zerlegen von Fleisch samt Herstellung von Wurst, so wie es wir von unseren Eltern und Großeltern gelernt haben“, erzählt Bettina Tertinjek vom Serschenhof auf der Remschnigg Alm in Leutschach. Würziger Speck ist unter anderem in den Naturparke-Verkaufsregalen der jungen Frau zu finden.