Brüder als Dealer entlarvt: 2,7 kg Heroin verkauft

Ein erfolgreicher Schlag gegen die Rauschgiftszene ist Kriminalbeamten aus Amstetten in Niederösterreich gelungen. Die Fahnder konnten zwei Russen - 25 und 27 Jahre alt - festnehmen, die in knapp eineinhalb Jahren mehr als 2,7 Kilo Heroin an Abnehmer im Mostviertel verkauft hatten. Die Dealer-Brüder streiften damit Riesengewinne ein.