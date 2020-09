95.000 Kinder starten in Tirol in neues Schuljahr

Krisenteams eingerichtet

Der Schulstart steht, wie die Bildungsdirektion Tirol betont, ganz im Zeichen von Corona. An den Schulen gelten die vom Bildungsministerium kommunizierten Hygieneregeln. An allen Standorten werden Krisenteams eingerichtet, die diese vor Ort umsetzen. Kinder und Jugendliche mit Symptomen – Husten, Halsweh, einen Katarrh der oberen Atemwege, Fieber über 37,5 Grad und/oder einen plötzlichen Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns – sollten unbedingt zuhause bleiben, um das Risiko einer möglichen Ansteckung zu minimieren. Seit 7. September gilt in allen Schulen des Bezirkes Kufstein die Ampelfarbe „Gelb“. Ab heute gilt die Farbe „Gelb“ zusätzlich auch für Innsbruck-Stadt und Schwaz.