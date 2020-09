Aufruf: Betroffene Kinder dürfen nicht in Schule

Ein Badewart des Fichtensees in der Zillertal Arena in Tirol wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Weil der Mann am Dienstag, 8. September, den ganzen Tag über Kindern beim Anziehen der Schwimmwesten geholfen und Kontakt mit zahlreichen weiteren Menschen hatte, startete die Gesundheitsbehörde einen öffentlichen Aufruf. Die Kinder dürfen vorerst nicht in die Schule gehen.