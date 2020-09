Arzt warnt: „Corona geht durch die Decke in Wien“

„Tragt einen Mund-Nasen-Schutz“

Nikzad habe kürzlich Dienst in der Allgemeinmedizischen Akutversorgung und Covid-Pretriage des Allgemeinen Krankenhauses der Stadt Wien gehabt. Dort sehe man eine „beunruhigend steigende Kurve an Covid-Positiven“. So gab es dort an einem Tag mehr Sars-CoV-2-Positive als im gesamten Juni. „Covid geht gerade durch die Decke in Wien! Ich empfehle euch: Tragt einen Mund-Nasen-Schutz in der Öffentlichkeit! Meidet Menschenansammlungen. Zieht euch so gut ihr könnt zurück!“, appelliert der Arzt.