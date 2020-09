Corona: Schweiz stuft Wien als Risikogebiet ein

Einreisende aus Grenzregionen - etwas in Vorarlberg und Tirol - sind aber generell von der Quarantänepflicht ausgenommen, auch wenn die Corona-Fallzahlen ansteigen sollen. Das hat der Schweizer Bundesrat am Freitag beschlossen. Auch in der Schweiz steigt seit Mitte Juni die Zahl der Corona-Fälle wieder kontinuierlich an. Insgesamt verzeichnete das Nachbarland, das ähnlich viele Einwohner hat, bisher mehr Corona-Infektionen und Tote als Österreich. Nach den Aufzeichnungen der Universität Johns Hopkins in Baltimore wurden rund 46.000 Infektionen und 2.000 Tote gemeldet.