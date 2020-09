Corona-Tests: Viele bangen länger als vier Tage

Insgesamt wurden bis Mitte der Woche rund 340.000 Corona-Tests in Wien durchgeführt. Bei der Auskunft über die Testergebnisse gibt es aber einigen Verbesserungsbedarf. So zeigt eine Anfragebeantwortung an Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) vom 26. August, dass Ergebnisse nur in 6,9 Prozent der Fälle innerhalb von zwei Tagen kamen. In 69,8 Prozent der Fälle dauerte es zwischen zwei und vier Tagen. Der Rest musste dann großteils bis zu sechs Tagen warten. Ein minimaler Anteil von 0,3 Prozent erhielt sogar erst danach Auskunft.