Anschober: Zahlen sind derzeit „deutlich zu hoch“

Schwerpunkte in Wien, Niederösterreich und Tirol

Dennoch: „869 dabei festgestellte Neuinfektionen bei gleichzeitig 322 Neugenesenen in den vergangenen 24 Stunden sind eine besorgniserregende Entwicklung“, sagte der Ressortchef. Erfreulicherweise seien die Hospitalisierungen ebenso wie die Todeszahlen relativ stabil. Die Schwerpunkte bezüglich Corona-Neuinfektionen befinden sich aktuell in Wien, Niederösterreich und Tirol - „die regionalen Clusterbildungen finden wir aktuell in vielen Bereichen, vor allem bei privaten Feiern, in den Familien, in Vereinen und Bars“, so der Gesundheitsminister.