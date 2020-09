Im einsamen Tal wird die Schule neu gedacht

Markus Tönig ist Leiter des ersten und bislang einzigen Schulclusters in Tirol. Vor einem Jahr wurden die Volksschulen St. Veit, Hopfgarten und St. Jakob, sowie die Mittelschule St.…Jakob zusammengespannt. Die Standorte blieben erhalten, werden nun aber zentral geleitet. Tönig ist also Direktor von 158 Kindern in vier Schulen und Chef von 23 Lehrern. Und das in einem Tal, in dem die Landflucht viele Bewohner zu einsamen Kämpfern gemacht hat. „Ja, vor der Zusammenführung gab es viele Ängste. Der Prozess hat gedauert. Aber jetzt will keiner mehr zurück“, ist der Clusterleiter überzeugt.