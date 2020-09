Eventuell infizierte Person in steirischer Disco

Die Landessanitätsdirektion warnt: Eine in der Steiermark wohnhafte Person, deren PCR-Test auf SARS-CoV-2 am 8. September 2020 ein positives Ergebnis erbracht hat, hat in der Nacht vom Samstag, 05.09.2020 ab 22.00 Uhr bis Sonntag 06.09.2020 um 00.30 Uhr die Diskothek Excalibur in Greinbach Da die betroffene Person selbst keine Krankheitssymptome aufweist, jedoch unwissentlich Kontakt zu einem COVID-Erkrankungsfall hatte, ist es nicht auszuschließen, dass sie beim Diskobesuch bereits ansteckend war.