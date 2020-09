Arsonore sorgt für beglückende Konzertmomente

Düster und brillant

Gänsehaut erzeugten drei Balladen von Carl Loewe, die der junge Bariton Konstantin Krimmel, von Schirmer förmlich getragen, in ein düsteres Gewand kleidete. Welch Gegensatz zum brillanten „Grand Duo Concertant sur ,Le Marin‘“, in dem Franz List ungewohnt eine Geige in den Fokus rückt - ganz so als hätte er Benjamin Schmids atemberaubendes Spiel vorausgeahnt. Sein kongenialer Partner am Klavier war Christopher Hinterhuber.