Auf wilder Flucht 20 Meter in Graben gesprungen

Am Dienstag gegen 23.20 Uhr gab es einen Notruf – ein Mann schlage auf der Wildschönauer Landesstraße wie wild auf sein Auto ein. Als die Rettung eintraf, sprang der Lenker in seinen schwarzen BMW und flüchtete. Etwas taleinwärts stießen Rettungskräfte und die inzwischen hinzugekommene Polizei auf den herrenlosen Wagen. Der Fahrer war offenbar in den fast senkrecht abfallenden Graben in Richtung Wildschönauer Ache gesprungen. „Es dürften rund 20 Meter gewesen sein. Das ist lebensgefährlich, obwohl dichter Bewuchs den Aufprall wohl milderte“, sagte Dietmar Aichhorn, Ortsstellenleiter der Bergrettung Wörgl-Niederau.