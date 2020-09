„Höhere Steuern werden SUV-Boom nicht bremsen“

Die Corona-Krise hat auch die Autobranche getroffen. Die Zahl der Neuzulassungen sank in Tirol um 35 Prozent. Am 1. Oktober kommt der nächste Dämpfer für SUV-Fans. Für viele Modelle steigt die Steuerlast. Tirols Autohändler glauben dennoch nicht an ein Ende des SUV-Booms - aber an einen Elektro-Schub.