Apple kündigt „Special Event“ für 15. September an

Stellt Apple am 15. September seine neuen iPhones vor? Die Meinungen darüber gehen auseinander. Zumindest hat der kalifornische Konzern am Dienstag für diesen Termin zu einer Online-Veranstaltung eingeladen, die von seiner Zentrale in Cupertino im Internet übertragen werden soll. Details dazu nannte das Unternehmen wie so häufig vor der Präsentation neuer Produkte nicht.