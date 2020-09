Deutscher brach im Dachsteingebiet zusammen

Leichnam am nächsten Tag geborgen

Ein zufällig anwesender Arzt in der Hütte machte sich mit einem Mitarbeiter am Weg zum Opfer. Rund 40 Minuten später trafen sie ein, übernahmen die Reanimationsmaßnahmen. In der Zwischenzeit machten sich auch die Bergretter auf den Weg. Ein Hubschrauberflug war wegen des schlechten Wetters nicht möglich. „Nach rund 90 Minuten wurden die Belebungsversuche ergebnislos eingestellt. Die Gattin verbrachte die Nacht in der Simonyhütte, wurde dort betreut“, so Preimesberger. Der Leichnam wurde erst am Dienstag geborgen.