Startschuss für die steirischen Talente-Kurse

Durch Unterstützung des Landes sowie der Stadt Graz ist es der Begabungsakademie Steiermark auch in diesem Schuljahr möglich, die Talente-Samstage in allen sieben steirischen Bildungsregionen anzubieten. Experten gestalten spannende Workshops in Chemie, Physik und Robotik für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren.