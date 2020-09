Ibiza-Video an U-Ausschuss übergeben

Nach langem Drängen hat die Oberstaatsanwaltschaft Wien nun jenes Video an den Ibiza-Untersuchungsausschuss übergeben, das zum Platzen der türkis-blauen Koalition geführt hat. Das teilten NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper und ihr SPÖ-Pendant Jan Krainer via Twitter mit. Auch die Parlamentsdirektion bestätigte das Eintreffen des Videos. Wie sich herausstellte sind Teile des Videos jedoch geschwärzt worden, ebenso fehlt zu einigen Passagen der Ton - außerdem wird auch am Zeitpunkt der Übermittlung Kritik laut.