Quarantäne in der „Fremde“?

Es sind Ermessungsentscheidungen, die aktuell nicht nur auf dem politischen Bankett, sondern auch unter Studenten in aller Munde sind. Denn wenn es im Oktober wieder Tausende angehende Akademiker aus dem Land zwischen Enns und Leitha (zurück) nach Wien zieht, drängt sich für all jene, die dort auch eine Bleibe haben, eine entscheidende Frage auf: „Muss ich im Falle einer Quarantäne diese dann in Wien verbringen?“