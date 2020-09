Feuerteufel sorgten bei Sportplatz für Einsatz

Die Feuerwehren Wartberg und Mitterdorf mussten am Samstag zum Sportplatz Wartberg ausrücken. Denn es loderte gleich an mehreren Stellen, das Lager stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte sogar in Vollbrand, mehrere Geräte wurden zerstört. Laut Polizei konnten die Flammen bei der Toilette und der Umkleide nicht vollständig ausbrechen, daher blieb es beim Versuch.